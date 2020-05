Preissenkung für ÖWA Basic

atEin besseres Angebot macht der Verein Österreichische Webanalyse Neueinsteigern in die ÖWA Basic. So werden die nutzungsabhängigen Verfahrenskosten gesenkt und das Statistiktool kostenlos zur Verfügung gestellt. "Deutlich profitieren" sollen jene Online-Medien, deren Zugriffe sich in einer Nutzungsbandbreite zwischen 500.000 und 5 Millionen PageImpressions bewegen.