at // Die gestrige Journalisten-Kür durch Der Österreichische Journalist in Wien nutzte der ausgezeichnete ORF-TV-Sonderkorrespondent und Analytiker außenpolitiker Ereignisse Eugen Freund die Aufmerksamkeit um Kritik am ORF-Sparkurs zu üben. Dieser würde dazu führen, dass "von der Kernkompetenz nur noch der Kern übrig" bleibt, sagt Freund.