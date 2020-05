Preis vor Marke

at, de // Bei der Preis- und Marken-Orientierung trennt sich die europäische Konsumentenwelt. Spanier, Italiener, Polen und Russen legen die Marke und ihre Qualität ihren Kaufentscheidungen zugrunde. In Österreich und Deutschland entscheiden der Preis über den Kauf. Im Falle von Lebensmittel, alkoholfreien Getränken, Unterhaltungselektronik fallen 60 Prozent der Entscheidungen in den beiden Märkten aufgrund des Preises. Bei Kleidung und Schuhen ist das Preisbewußtsein noch deutlicher ausgeprägt. Ein europaweit homogenes Markenbewußtseine ergibt sich nur bei alkoholischen Getränken. Bier, Wein und Spirituosen leben von ihrer Marken-Qualität. Das sind Ergebnisse der GfK-Studie "Markenorientierung in Europa".