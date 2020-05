Prefa-PR-Etat an Q-Com

at // Prefa Aluminiumprodukte vergibt die Public Relations- und Corporate-Publishing-Aufgaben an Q-Com. Dieser Etat wurde im Rahmen einer Wettbewerbspräsentation vergeben. Die Agentur sorgt künftig für die Pressearbeit, die Partnerkommunikation und relauncht das Kunden- und Partnermagazin Prefa Stierpost. Q-Com koordiniert darüber hinaus die internationalen PR-Aktivitäten. Prefa-Produkte werden in 16 Märkten vertrieben. atmedia.at