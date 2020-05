Pratsch wird Weekend Kärnten-Chefredakteurin

Sie verfügt über langjährige journalistische Kompetenzen, die sie in österreichischen Medien erwarb. Pratsch war darüber hinaus in Deutschland in der Finanzkommunikation als Leiterin Media Relations von Media4Markets tätig. Sie wird das Magazin gemeinsam mit Geschäftsführerin Karin Koncsik weiter entwickeln und "Erfolgsgeschichten aus Kärnten" im Weekend Magazin "österreichweit eine Plattform" bieten.



Zuschlag war 2010 von der Kärntner Woche kommend, für die er damals zehn Jahre als Sportredakteur und Chefredaktuer-Stellvertreter tätig war, zum Weekend Magazin gewechselt. Im März ist er zum Kärntner Monat um die Nachfolge von Wolfgang Kofler anzutreten, der nach Wien zum Branchen-Magazin Extradienst wechselte.



atmedia.at