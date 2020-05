Prantner, der letzte Mohikaner

Mit 26 ORF-Jahren gilt er für Lackner in der politischen ORF-Geografie als "Verbindungsmann zum dritten Lager". Trotz herzeigbarer Leistungsbilanz an deren Spitze die TV-Thek wird Prantner mit Jahresende seinen bisher gehaltenen Direktoren-Posten im Zuge der Restrukturierung auf dieser ORF-Ebene verlieren. Die fehlende "Hausmacht bei einer der beiden Regierungsparteien" verhindere aufgrund der medienpolitischen Logik im Land eine weitere Direktoren-Funktion Prantners argumentiert Lackner. Und auch die Eingliederung der Online-Agenden in einen anderen ORF-Direktoren-Bereich, die Prantner mit dem Hinweis auf deren Zukunftsfähigkeit zu unterbinden versucht, wird mit der gewohnten macht- und medienpolitischen Verve stattfinden.



