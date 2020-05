Präsident Pufitsch

Remonopolisierungstendenzen

Pufitsch will den Weg seines Vorgängers Berthold Thoma fortsetzen und gegen die, aus der Fusion von Telekom Austria und mobilkom austria zu A1 Telekom Austria interpretierbaren " Remonopolisierungstendenzen am österreichischen Telekommunikationsmarkt" kämpfen. "Durch die Fusion zur A1 Telekom Austria haben sich die Voraussetzungen am Telekommunikationsmarkt beträchtlich geändert. Die Politik und die Regulierungsbehörde müssen sich der geänderten Bedingungen bewusst werden und dementsprechend handeln", mahnt Pufitsch an.