PR- und Theater-Gedöns

at // Alfons Haider ist langweilig. Die ORF-Übertragung ebenso. Dominic Heinzl, der wärs, vielleicht? Thomas Schäfer-Ellmayer entspricht nicht mehr dem hohen Anspruch der geforderten Ball Etiquette. Der Opernball, noch weit hinten am zeitlichen Horizont, drängt sich massiv in die vorweihnachtliche Wahrnehmung. Medial inszenierter Donner mit entsprechendem Echo. Und der ORF muss sich die Frage gefallen lassen, wieso der Ball mit sieben - Alfons Haider, Barbara Rett, Elke Winkens, Dorian Steidl, Marie-Claire Zimmermann, Karl Hohenlohe, Christoph Wagner-Trenkwitz - anstelle von fünf Moderatoren dramatisiert wird? Kleine Zeitung, Seite 8; Kurier, Seite 24; Wiener Zeitung, Seite 20; Die Presse, Seite 16; Oberösterreichische Nachrichten, Seite 20; Der Standard, Seite 24; Vorarlberger Nachrichten, C10