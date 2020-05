PR Report Awards 2009-Nominierungen

de, at // Die Sichtung der Einreichung zu den "PR Report Awards 2009" ist abgeschlossen. Die Nominierten stehen fest. Für den "achtung! kommunikation Award - Public Affairs" ist Trimedia Austria mit "Entscheidend bis DU! Demokratie zum Mitmachen" nominiert. Hochegger Com ist mit "net.culture.space" von Telekom Austria für den "Fink & Fuchs Award - Technology" und für "How to Grow Freedom - mobile.futuretalk08" von mobilkom austria für den "PR Report Award - Evetns und Live-Kommunikation" nominiert.