PR-Preis für Telekom Austria

at, de // Telekom Austria wurde am Abend des 2. April im Rahmen der Vergabe der PR Report Awards 2009 in der Kategorie Technology mit dem "Fink & Fuchs Award" ausgezeichnet. Telekom Austria wurde für das von Hochegger|Com gemeinsam mit dem Ars Electronica Center Linz entwickelte Projekt net.culture.space ausgezeichnet. atmedia.at