Power Horse intensiviert Fussball-Sponsoring

Power Horse wird "Energy Drink Partner" und verdoppelt sein finanzielles Engagement bei Bayer Leverkusen. Daraus soll eine besser Performance der Marke in der deutschen Fussball-Landschaft sowie die Hebung der internationalen Wahrnehmung über die Europa League-Einsätze des Clubs resultieren.



Auch das intensivierte Sponsoring-Engagment beim SV Ried wirkte sich in einer Verdoppelung des finanziellen Einsatzes von Power Horse in der Meistschaftssaison 2012/13 aus. Darüber hinaus hat dieses Engagment mit der Heimatverbundenheit, den Wurzeln sowie der regionalen Verankerung der Marke und des Unternehmens zu tun.



Power Horse ist neben Fussball auch im Tennis also in Ballsport-Arten sowie im Triathlon als Sponsor aktiv.



atmedia.at