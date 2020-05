Potenzial-Ausschöpfung

at // So attraktiv wie das Thema Bewegtbild ist Targeting nicht. Trotzdem ist es wahrscheinlich eines der entscheidensten Themen im Online-Marketing. Mittels Targeting beziehungsweise Behavioral Targeting, das auf Analysen von Werbeträgernutzungsverhalten aufbaut, soll, nach entsprechender Verfeinerung der Methode, ein höchstmöglicher Ausschöpfungsgrad von Zielgruppen-Potenzialen möglich sein. Weiters sollen damit Menschen von Werbung verschont bleiben, die sie gerade nicht brauchen. Die Entwicklungsmöglichkeiten und der Entwicklungsstand wurde im Zuge eines AdLink Media Round Tables in Wien diskutiert. atmedia.at