Post-dings Postings

at // Herbert Götz bloggt. Der Vorstandsdirektor der Division Filialnetz der Österreichischen Post AG will "die modernen Kommunikationsmöglichkeiten, denen ich gegenüber aufgeschlossen bin, nutzen, um interessierte Menschen, innerhalb und außerhalb unseres Unternehmens direkt und ohne Filter und Umwege anzusprechen". Götz will im Blog "Überlegungen und Vorhaben erläutern aber vor allem auch in den Dialog treten". Im jüngsten Eintrag erläutert Götz "Universaldienstverordnung" und "Universaldienst". atmedia.at