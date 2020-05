Positiver Mittelzufluss

Die Plattform

Wirtschafltiche Bedenken über das Gedeihen der Netzwerk-Nation können demnach zerstreut werden. Daher ist auch kein Börsegang nötig. Sandberg war zur Eröffnung des deutschen Facebook-Büros in Hamburg. Sie ist sich gewiss, dass das nutzerseitige Wachstum von Facebook die Entscheidung in der Auseinandersetzung mit dem Mitbewerber studiVZ bringen wird. Dieses Wachstum und die Verbindung durch Facebook Connect soll die Vision von Gründer Mark Zuckerberg, von Facebook als "Plattform", realisieren. Man darf diese Vision auch so weiterinterpretieren, dass Facebook künftig das Internet sein will. Sandberg in der FAZ: "Wir wollen die ganze Welt vernetzen."



Frankfurter Allgemeine Zeitung, Seite 13