Positiver Cash-Flow 2.0

us // Mark Zuckerberg ließ sich diese Mitteilung nicht nehmen. "Earlier this year, we said we expected to be cash flow positive sometime in 2010, and I´m pleased to share that we achieved this milestone last quarter", verkündete er gestern Abend. Dieser wirtschaftliche Wendepunkt sei wichtig für ihn, erklärt er, da Facebook sich als "langfristiger, starker, unabhängiger Dienst etabliere". Darüber hinaus teilte Zuckerberg mit, dass Facebook eine Reichweite von 300 Millionen Menschen aufweise.