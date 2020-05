Portfolioübergreifendes Frequency Capping

Ein Tag, eine Million, ein Portfolio

Davon verspricht sich Hi-media höhere Kampagneneffektivität und -effizienz. So lassen sich in einer TGPopen-Spezifizerung eine Million Nutzer innerhalb eines Tages in einheitlichen TGPopen-Zielgruppe mit portfolioübergreifenden Frequency Capping buchen. Durch das Hi-media-Werbeträger-Portfolio erhöht sich das TGPopen-Netzwerk auf eine Reichweite von 28 Millionen Onlinern. Das sind zwei Drittel aller Online-Nutzer in Deutschland.



