Porsche Holding installiert Online-Werbesystem für Händler

Die Händler der Porsche Holding platzieren ihre lokalen Online-Werbekampagnen über das von der Gruppe zur Verfügung gestellte Point-of-Sale-System. Dieses wurde zu diesem Zweck von der twyn group adaptiert und erweitert. Der von dort ausgehende Buchungsprozess mündet im Werbeträger-Netzwerk des Dienstleisters und in den darin bereit stehenden Werbe-Inventarien und Reichweiten.



Die twyn group "endfertigt" dabei die gebuchten, verschieden-formatigen Werbemittel der Händler und streut sie dann geografisch in deren Umkreis von bis zu 25 Kilometern auf den verfügbaren Online-Werbeträgern.



Peter Mayrhofer, Geschäftsführer der twyn group, umreißt dieses Location Based Advertising-Prinzip so: "Die Online-Werbung wird ausschließlich im Einzugsgebiet, wo auch die Kunden der werbenden Händler zu finden sind, ausgeliefert. Und das zu ressourcen-schonenden und leistbaren Beträgen. Denn sie geben letztendlich nur für jene Kontakte Geld aus, die für sie auch relevant sind."



Leo Fellinger, Leiter Neue Medien der Porsche Holding, sieht die Händler damit in die Lage versetzt "auf einfachem Wege und mit kleinen Budgets große Wirkung in ihrem jeweiligen Einzugsgebiet zu erzielen".



Die Kampagnen-Ergebnisse werden nach Beendigung jeder Kampagne automatisch reportet.



atmedia.at