intMit dieser App müssen iPhonistas nie mehr hungern. Popcorn für unterwegs in die Tasche. Überfällt der Hunger einfach die iPhone-Herdplatte andrehen, Popcorn drauf und in kurzer Zeit leckere, frische Popcorn geniessen. Nie mehr Popcorn im Kino kaufen. Pop goes the iPhone! atmedia.at