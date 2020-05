Politischer Katalysator

at // Durch die Einführung eines kleineren Gremiums zwischen dem ORF-Stiftungsrat und der Geschäftsführung, die am ehesten einem Aufsichtsrat gleichkäme, sieht Medienstaatssekretär Josef Ostermayer die von der Opposition vermutete politische Zugriffnahme der Regierungsparteien vereitelt. Wie nun, wenn der Stiftungsrat, wie vom Rechnungshof gewünscht und nahegelegt, verkleinert wird und die aus dem Gremium ausscheidenden Mitglieder aus politischem Kalkül heraus in den Aufsichtsrat gewählt werden? Und aus einem Stiftungsrat nur zwei Gremien mit dem gleichen Macht- und Kontrollansinnen wie vorher wurden? atmedia.at