Politikfreier ORF

Nicht das Gelbe vom Ei

Bergmanns Vision: der Bundespräsident ernennt die öffentlich ausgeschriebenen Stiftungsrat-Mitglieder; in dem Gremium sitzen nur mehr jeweils ein Mitglied der Bundesregierung und eines der Landeshautpleute-Konferenz; Parteien, ihre Umfeldorganisationen sowie deren Mitarbeiter sind vom Stiftungsrat ausgeschlossen und erhalten auch kein Mitspracherecht; der Stiftungsrat hat das absolute Hoheitsrecht über Programmplanung und Finanzen; Unabhängigkeit und Medienfreiheit des ORF-Journalismus wird per Verfassungsgesetz garantiert und die wirtschaftliche Kontrolle erfolgt durch Wirtschaftsprüfer und dem Rechnungshof. In sieben Punkte hat Bergmann die neuen "Spielregeln für einen neuen ORF" gefasst. Er hält sie selbst nicht für das "Gelbe vom Ei" jedoch für "eine gute Basis".