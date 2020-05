Politiker- und Polit-Rezepte für Puls 4

atKoch- und Zukunftsrezepte serviert Puls 4 in der Show Rezept für Österreich. Darin treten die Spitzenkandidaten der im österreichischen Nationalrat vertretenen Parteien an den Herd und vor das Publikum des Senders, um ihre Handfertigkeiten mit Süppchen, Haupt- und Nachspeisen unter Beweis zu stellen. Puls 4 will damit die Menschen vor den Mandaten und die politischen Entscheidungsträger gleichermaßen zeigen.