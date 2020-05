Politik blockiert ORF-Entwicklung

at // Wolfgang Vyslozil, auf dem Weg in den Ruhestand befindlicher Austria Presse Agentur-Geschäftsführer, hält, aufgrund des Faktors Politik, nur "geringfügige Optimierungen" im ORF für möglich. "Substanzielle Reformen von innen", so Vyslozil im Standard-Interview, "sind so gut wie nicht durchsetzbar". Er erachtet die Kombination aus der ORF-externen Politik und der internen vom Betriebsrat gemachten Politik als Nährboden für die wirtschaftlichen Probleme.