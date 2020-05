Pointoforigin repräsentiert Forrester Research in Österreich

at, intForrester Research, auf Marketing, Strategie, IT und Technologie spezialisiertes US-Marktanalyse- und Beratungsunternehmen, wird über eine Kooperation in Österreich tätig. Pointoforigin übernimmt die Repräsentanz des Unternehmens und fungiert als "autorisierter Partner von Forrester".