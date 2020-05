Point of Origin strickt Nasivin-Kampagne

Point of Origin ist für die Cal-to-Action-Kommunikations verantwortlich und steuert in der Umsetzungphase die Effektivität des Aufrufs zum Stricken mittels Social Media Monitoring-Strategie.



Nasivin unterstützt auf diese Weise den gemeinnützigen Verein kleine herzen, der wiederum durch das kollektive Stricken die Renovierung eines Waisenhauses in Vorontsovo vorantreiben kann.



Merck Consumer Health stattet im Herbst 2013 Nasivin-Packungen mit kleinen Schals aus und spendet einen Teil des Verkaufserlöses an kleine herzen. Die Schals sind die Botschafter des Projektes und der machen am Point-of-Sale, den Apotheken Österreichs, die karitativ wirksame Promotion sichtbar.