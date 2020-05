Pölzl wird Spitze

de // Georg Pölzl, langjähriger Vorsitzender der Geschäftsführung von T-Mobile Austria, wird mit 1. Jänner 2009 Sprecher der Geschäftsführung von T-Mobile Deutschland. Pölzl arbeitete seit mittlerweile fast zwei Jahren als Sparmeister der Deutschen Telekom. Er war als Sonderbeauftragter des Vorstandes für die konzernweite Umsetzung des Programms "Save for Service" verantwortlich. Pölzl wird in seiner neuen Funktion neben der Gesamtverantwortung für T-Mobile Deutschland die Ressorts Datenschutz, Recht und Compliance in seinem Bereich bündeln.