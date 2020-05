Plista peilt Marktdominanz an

de, at, chPlista wächst und wird auch in naher Zukunft überdurchschnittlich wachsen, resümiert CEO Dominik Matyka die Entwicklung des, nach Eigendefinition, Content-Marketing-Unternehmens im laufenden Jahr und 2012. Das Unternehmen vermarktet Zielgruppen aus dem eigenen Publisher-Netzwerk an werbungtreibende Unternehmen und verteilt in dieses Netzwerk gleichermaßen Werbung wie redaktionelle Inhalte. Diese Distribution basiert auf Cross-Domain Collaborative Filtering und wird von Plista als "punktgenaue Empfehlung" und "nahezu streuverlust-freie" Zielgruppen-Kontaktierung ausgewiesen.