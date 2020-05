Pleon Publico-Aussteiger

Ab 2011 Ketchum Pleon Österreich

Die Genannten hielten über zwei Beteiligungsgesellschaften 28 Prozent der Gesellschaftsanteile an der Agentur. Dieser Anteil ging an Pleon Partners nachdem Verhandlungen, die eine Mehrheitsübernahme durch die Geschäftsführung zum Ziel hatten, scheiterten. In der Branche wird mit einem Kaufpreis von fünf Millionen Euro spekuliert.



Pleon Partners verfügt nun über 98 Prozent der Agentur. Jeweils ein Prozent ist im Besitz der designierten Geschäftsführerin Saskia Wallner und von Maria Theresia Mathis-Nordegg. Schindler, Mahrer und Müller-Stralz scheiden zu Jahresbeginn 2011 aus. Schindler und Mahrer widmen sich danach "gemeinsamen unternehmerischen Herausforderungen". Weiters wird Pleon Publico infolge der Fusion von Pleon mit Ketchum mit Jahreswechsel aller Voraussicht in Ketchum Pleon Österreich unbenannt. Ketchum gehört zur Omnicom Group und ist die Schwester-Agentur von Fleishman-Hillard und Porter Novelli.