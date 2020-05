Plastikkundenkarten sind Vergangenheit

atDie Plastikflut in unserem Alltag gehört eingedämmt. Erstens wären die Müllberge niedriger und zweitens täte es den Erdöl-Reserven ganz gut. sms.at tut was gegen das Plastik in unseren Geldbörsen und Portemonnaies. Mit smart wallet versucht das Unternehmen ein Service zu etablieren, dass Kundenkarten digitalisiert und in ein Kundenbindungsprogramm einbettet.