Planungsprognose übertroffen

Contenbezogen, seitenunabhängig

Und zwar wurde durch zielgruppen-orientierte Umfeldselektion die definierte Zielgruppe - Frauen zwischen 14 und 39 Jahren - gemessen an der Gesamtkampagne überdurchschnittlich ausgeschöpft. In einem weiteren Fall wurde ein Content-Video als InStream-PreRoll-Werbung innerhalb eines auf einer Seite geschalteten, thematisch adäquaten Videos platziert. Daraus ergab sich eine Werbewirkung auf gleichem Niveau, wie eine klassische Umfeld-Belegung, die sich an den thematischen Inhalten des jeweiligen Werbeträgers orientiert. Das soll wiederum Bestätigung dafür sein, dass InStream-PreRoll-Werbung contentbezogen und seitenunabhängig wirkt.



Weiters ergaben die Untersuchungen von Nielsen und Smartclip, dass Kampagnen, die auf die Steigerung kurzfristiger Recall-Werte ausgerichtet sind, mit einer Kombination von InStream-PreRoll-Ads und klassischer Display-Werbung sowie unter Einbeziehung von Re-Targeting funktionieren.