Plan.Net-Gruppe erwirtschaftet Umsatz-Plus

In der Gruppe wurde 2011 darüber hinaus ein Brutto-Online-Spending-Volumen von 328 Millionen Euro gemanagt. Die Veränderung dieses Media-Volumens gegenüber 2012 beträgt 24,7 Prozent.



Das Wachstum speist sich, wie die Agentur berichtet, aus der Entwicklung aller Leistungsbereiche, dem Ausbau des Bestandskundengeschäft und New Business, wie etwa jenem in Österreich mit der Raiffeisen Bank und Interwetten. Weiteres Wachstum im Jahr 2012 wird angepeilt.