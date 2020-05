Plan.Net Austria gewinnt Raiffeisen International

Eine maßgebliche Rolle in der Entscheidung für Plan.Net Austria, argumentiert Andreas Loicht, Leiter von CardService Support and Sales Raiffeisen Bank International, sei deren Kompetenz hinsichtlich der Abstimmung von Media und Kreation aufeinander.



Plan.Net Austria realisiert gemeinsam mit der Agentur Sieben eine Microsite für das Geldmarkt-Produkt und visualisiert dort dessen Funktionen.



Die grafischen Umsetzungen von Sieben sowie der Claim Karte zum Guthaben werden im deutschsprachigen Markt auch für Messen und im Außendienst eingesetzt.



Plan.Net Austria flicht die Microsite in eine Suchmaschinen-Marketing-Kampagne ein, die den Weg zur Load Card ebenen soll. Projektverantwortlicher der Agentur ist Christian Barth.



