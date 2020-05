Plakate mutieren zu Subvertising-Botschafter

Hier transformiert Bill Posters ein Nike-Sujet, dessen Original der Fussball-Spieler Wayne Rooney zierte, in ein konsumkritische Adaption. Er machte aus dem Nike-Claim Just do it, Just loot it. Hier bezieht er sich auf die Unruhen 2011 in England. In dessen Zuge kam es zu Plünderungen und Verwüstungen von Geschäften und Unternehmen.