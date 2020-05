Plakat-Schränke

atMan muss nicht zum Einbrecher werden, um seine Nase in fremde Schränke zu stecken. Ikea stillt die diesbezügliche Neugierde an 18 Plakatstellen in Wien. Dort sind Bilder von Inneneinrichtungssysteme affichiert und mit Schranktüren ausgestattet, die sich von den Betrachtern verschieben lassen und somit ein sehr plastisches Erleben der Ikea-Einrichtung vermitteln.