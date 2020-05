Pizza Mann bleibt bei LASK am Ball

Das Unternehmen ist weiterhin "Offizieller LASK Linz Pizza Zustelldienst". Neben diesem Namensrecht umfasst die Partnerschaft Bandenwerbung im Stadion des Fussball-Clubs und das Recht auf Fan-Aktionen. So wird während jeden Heimspiels des Teams ein Besucher zum Pizza Mann of the Match gekürt. ´ Pizza Mann sponsert weiters den Bundesliga-Club FC Wacker Innsbruck.