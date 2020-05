Pixelwings neu aufgestellt

Yanni hat für die Geschäftsführung der Agentur mamma media verlassen und gab die Vertriebsleitung des Unternehmens auf. Davor war er für Media Digital das Betreiber-Unternehmen des oe24.at-Netzwerkes und für die Verlagsgruppe News tätig. Yanni leitet Pixelwings mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Herbert Thaler.



Yanni wurde für Business Development, strategische Partnerschaften und Vertrieb in das Unternehmen geholt. Er kündigt an "Business Units zu gründen und die Entwicklungsabteilung auszubauen". Sein erklärtes Ziel ist die Agentur wieder zu einem Player unter den fünf führenden Agenturen Österreichs zu machen.



Er will weiters die Agenturleistungen auf "ganzheitliche Betrachtungsweisen" von Kommunikationslösungen ausrichten, um somit "umfassenden Handlungsempfehlungen" an Kunden abgeben zu können.



Das Handlungsspektrum konstituiert sich aus Kreations-, Technik-, Beratung- und Marketing-Leistungen.



Und Christoph Wize der 1996 die Agentur gründete, dem gehört Pixelwings auch noch zu 88 Prozent. Thaler hält die übrigen 12 Prozent.



atmedia.at