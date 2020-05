atDer ORF-Sprecher Pius Strobl nimmt den Hut. Derzeit läuft am Küniglberg eine Pressekoferenz in der er seine Demissionierung mit sofortiger Wirkung bekannt gibt. Er zieht die Konsequenzen aus den letzten beiden ORF-Jahren und aus seinem "Lauschangriff" auf Journalisten in den vergangenen Wochen.