Pirker wird paysafecard-Business-Developer

at, deMichael Pirker wird Head of Business Development der paysafecard.com Wertkarten AG. In dieser Funktion ist er für die Strategien und Maßnahmen zur weiteren Umsatzsteigerung mit der Prepaid-Zahlungslösung in neu erschlossenen paysafecard-Märkten sowie für die Expansion in weitere Länder verantwortlich.