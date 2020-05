Pirker: Wir haben zu viel Geld

at // "Zurzeit haben wir in vielen Ländern der Welt, darunter insbesondere auch in Österreich, Geld, und zwar mehr als uns eigentlich zusteht", erklärt Styria Media Group-Chef und designierter WAN-IFRA-Präsident Horst Pirker im Interview mit der Tageszeitung Die Presse. Das wird, so Pirker, dazu verwendet, "um Gewohntes zu erhalten und nicht ausreichend, um Neues zu schaffen".