Pinzolits Peking-Paris-Fahrt

Das Automobil wurde in einjähriger Vorbereitungszeit auf die Reise vorbereitet. Die Abfahrt in Peking rückt näher. Pinzolits und Geist dokumentieren ihre Reise auf Autonet.at. "Falls ihr unsere Niederlagen und Demütigungen fast live mitverfolgen wollt, dann findet ihr das appetitlich" dort verpackt, verabschiedet sich Pinzolits Richtung Peking. Die Reise führt von dort durch die Wüste Gobi, die Mongolei und die nicht minder atemberaubenden Staaten Usbekistan, Kasachstan, Turkmenistan, Iran, etc.



