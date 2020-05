Pinterest spielt im Social Marketing keine Rolle

LinkedIn und Instagram spielen irgendwie noch eine Rolle. Google+, Pinterest und Tumblr spielen hingegen keine Rolle und werden überschätzt. Oder noch unterschätzt!

Socialbakers analysierte auch Einstellungen und Perspektiven von Marketingentscheidern in 82 Märkten und aus 20 Industrie-Sektoren zu Social Marketing. Und diese Befragung förderte auch zutage wie wenig stringent die Haltung der Entscheider ist. Oder wie es das Unternehmen ausdrückt: Nearly 70 % of marketers aren't willing to put their money where their mouth is!



Diese Haltung manifestiert sich so: 86,6 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass wettbewerbsfähige Analysen unumgänglich sind. Hingegen der Einsatz professioneller Instrumentarien bei 31,2 Prozent stattfindet und der Rest in ihrer Analyse-Tätigkeit sich auf unterschiedliche Art und Weise auf Blindflüge einlässt und auf wenig wettbewerbsfähige KPIs vertraut.



Ähnlich gespalten ist laut Socialbakers die Einstellung im Kundenbereich. Neukunden-Gewinnung via Social Marketing wird von knapp 62 Prozent der Befragten als "sehr wichtiges Ziel" im Jahr 2014 genannt. Der dazugehörige Kunden-Service - Social Customer Care - fällt dafür wieder unter den Tisch. Und ist für nur 28,9 Prozent ein selbstverständlicher Teil der Kundengewinnung.