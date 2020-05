Pinterest-Ausstellung von MQ Wien

In der Pinterest-Community wird das visuelle Darstellungsvermögen des Kunst- und Kulturbetriebes akzentuiert. Die Agentur bereitet hierfür als "Erlebeniswelten" titulierte Foren auf, die thematisch "Architektur im MQ", "Kunst im MQ" oder eventbezogen "Winter im MQ" benannt sind. Darüber will das MuseumsQuartier Wien kreative Dialoge mit und Wechselwirkungen in der Community erzeugen.



Alina Lauchart, Social Media-Verantwortliche des Kunstbetriebes, definiert diesen Pinterest-Auftritt als "Erweiterung der visuellen Erlebniswelt des MQ Wien", die zur "Schaffung von künstlerischen Dialogen mit Fans und Followern dient".