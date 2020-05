Pinke Semmel Seitenblicke Magazin

Im Einzelverkauf via Kiosk, Bipa oder OMV Tankstellen gingen 40.310 Stück über die Ladentische. 8.089 Copies gingen an Abonnten. 15.623 Exemplare gingen über den Großverkauf an Leser und 6.837 Stück konnten als sonstige bezahlte Exemplare abgesetzt werden.



Seitenblicke Magazin-Herausgeber Karl Abentheuer spricht von einem "Verkaufrekord" der durch die Kombination von "attraktiven Heft-Inhalten und innovativen Distributionswegen" möglich wurde, um die Zielgruppe zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort zu Verfügung zu stehen. "Wir sind dort wo unsere Leserinnen und Leser sind", stellt Abentheuer ohne Umschweife klar.



atmedia.at