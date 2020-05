Pilot@media.at versilbert Real Time Advertising mit Gold

RTA Gold besteht aus, wie von Pilot@media.at skizziert wird, "sechs Parametern, die die Güte der Kampagnen-Auslieferung im RTA-Bereich signifikant steigern". Und diese sind wiederum als "Sichtbarkeit, Targeting-Güte, Inventar-Qualität, Auslieferungstransparenz, Markenschutz" und "Medialeistung" definiert.



RTA Gold soll werbungtreibenden Unternehmen und Publishern gleichermaßen Real-Time-Advertising-Qualitätsgewinne sicherstellen. Laut Pilot@media.at begleiten auf "Publisher-Seite große deutsche Vermarkter, die auch in Österreich aktiv sind" diese "Initiative". Und: "Einige österreichische Anbieter haben ihre Teilnahme angekündigt."



Und das Image-Problem von Real Time Advertising sieht Thorsten Mandel, der Geschäftsführer von Pilot Hamburg, im Idealfall behoben: "Real Time Advertising wird immer noch mit Resterampe gleichgesetzt. Mit der nötigen Kompetenz und moderner Technologie lassen sich Branding- und Performance-Kampagnen hiermit in hoher Qualität aussteuern", ergänzt er, um RTA Gold als das dafür richtige Instrument in Stellung zu bringen.