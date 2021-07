Piliar wird Skrill-Vertriebsmanager

de, at, chRobert Piliar wird Head of Sales der Marktregion Deutschland, Österreich und Schweiz des Payment-Anbieters Skrill. In dieser Funktion drehen sich seine Aufgaben um die strategische Vertriebsplanung, die Steuerung sämtlicher Sales-Aktivitäten im deutschsprachigen Raum mit dem Ziel, weitere Märkte zu erschließen, Umsatzwachstum zu generieren und in weiterer Folge auch darum, die Sichtbarkeit von Skrill in dieser Region zu steigern.