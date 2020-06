Pichler/Ferdiny moderieren Mittagsmagazin

Das neue ORF 2-Mittagsmagazin "Heute Mittag" hat sein Moderatorenpaar gefunden: Ute Pichler und Martin Ferdiny werden ab 24. September (jeweils 13.15 Uhr) für das Format im Einsatz sein, wie der ORF heute mitteilte. Präsentiert werden sollen "die Topthemen des Tages aus Österreich und der Welt". Die " Kärnten Heute"-Moderatorin Pichler und der Salzburger Ferdiny werden auch im "Heute in Österreich"-Nachfolger "heute österreich" (17.05 Uhr, ORF 2) zu sehen sein.



Pichler freut sich laut Aussendung auf die bevorstehende Aufgabe, werden die kommenden Wochen doch "wohl die spannendsten meines bisherigen Berufslebens". Ferdiny, der schon bis dato als "Heute in Österreich"-Präsentator fungierte, will "jene Geschichten zeigen, über die ganz Österreich spricht". Leer ausgegangen bei der Besetzung ist somit Katharina Kramer, die bisher neben Ferdiny "Heute in Österreich" moderierte.