Piccing.com schließt Series-A-Finanzierung ab

Das Wachstumskonzept und die skizzierte Entwicklungsdynamik des im März 2011 gegründeten Marktplatzes überzeugt Investoren. Der von Gründer und CEO Dirk Spielmann geführte Vorstand überzeugte in einerSeries-A-Finanzierungsrunde Private-Equity-Kapitalgeber drei Millionen US-Dollar in.comzu investieren. Dieses Kapital fließt in die internationaleExpansion. Als neue Brückenköpfe in der Globalisierung kamenundzuundhinzu. Nach der Weiterentwicklung der Apple -App steht der Launch der-App des Marktplatzes an. Sie soll im ersten Quartal 2015 marktfähig sein.

Piccing.com basiert auf Bildern und tritt optisch wie eine Foto-Community auf. Die Bilder verkaufen wiederum. Pro Bild werden bis zu fünf Produkte angeboten. Die Community-Mitglieder können auf diesen Bildern ihre Piccs setzen, die wiederum Affinitäten, Kaufinteressen und -bereitschaft signalisieren. Nach erfolgtem Piccing bekommen die Interessierten idente oder ein ähnliche Produkt in Webshops vorgeschlagen. Und werden zur Conversion geführt.

Die Bilder, die der Community angeboten werden, sind wiederum Content-Marketing-Kommunikationsmittel von Markenartiklern. Der Marktplatz kooperiert zur Zeit mit, laut eigenen Angaben, 334 Marken wie Armani, Swarovski, Nordstrom, Zappos, mytheresa oder Benefit Cosmetics. Die europäische Community besteht zum größten Teil aus Frauen im Alter von 18 bis 34 Jahren, Konsumentinnen aus den Märkten Deutschland und Großbritannien.

CEO Spielmann verfolgt mit Piccing.com die Vision, dass jedes Produkt, das auf einem Bild zu sehen ist auch zu kaufen sein sollte. Er verknüpft auf dem Marktplatz, wie er betont, Content, Retail und Community und etabliert ihn an der "Schnittstelle von Verbraucher, Marke und Vertrieb".