Piccing.com erweitert Marken-Angebot

Auf dem selbstauferlegten Wachstumweg hat, wie Dirk Spielmann, der CEO von Piccing.com, erklärt, die Community unlängst die Marke von zehn Millionen Mitgliedern überschritten und hält nun global bei 10,3 Millionen Mitgliedern. Aus dieser Gemeinschaft treten wiederum, wie er beziffert, "täglich mehr als 60.000 Kaufinteressenten" hervor, die sich weiterführende Informationen zu den abgebildeten Produkten holen und Einkäufe tätigen.



Diese Interessen, die in weiterer Folge in Käufe und Umsatz umgemünzt werden, bestehen an zu 60 Prozent Accessoires, 30 Prozent Mode und zehn Prozent Technik.



Künftiges Wachstum der Community soll aus der App, derzeit nur für iPhone vorrätig, kommen. Mit ihr soll die Lifestyle- und Mode-Gemeinschaft "neue Trends aufspüren können", sagt Spielmann dazu.