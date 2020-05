Piano Media platziert neues Payment-Service

Das nun eingeführte Metered System ermöglicht kundenspezifizierte Bezahlbereiche auf Medien- und Newsportalen.



Auf týždeň.sk sind künftig die Video-Nutzung und der Zutritt zur Daily Diary genannten Portal-Sektion kostenpflichtig. Wobei zunächst zwei Videos oder zwei Artikel pro Monat Rezipienten frei zur Verfügung stehen. Nach deren Konsumation bekommen sie vom Verlag ein Abonnement der beiden Bereiche angeboten.



Die Trend Holding macht wiederum den Zugang zum Finanz-Portal Mediálne.sk und eTrend.sk kostenpflichtig. Bei Mediálne.sk sind künftig drei und bei eTrend.sk sieben Artikel kostenlos.



Weiters führt Petit Press bei dem Regionalportal Korzßár Piano Solo ein und startet damit am 13. Mai 2013. Zehn Inhalte des Portals werden monatlich kostenfrei zur Verfügung gestellt.



Basis für die Realisierung und Einführung dieses Content Payment Systems ist die, im Herbst 2012 erfolgte Akquisition des österreichischen Technologie-Unternehmens Novosense.



Piano Media kündigt an das Metered System Solo nun mit Nachdruck in die verschiedenen Medienmärkte Europas zu vermarkten und zu vertreiben.



