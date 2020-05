Piano Media-Paywall stimuliert Medien-Qualität

Das mag auf den ersten Blick als ein magerer Ertrag erscheinen. Bella sieht jedoch damit den Beweis erbracht, dass das Online-Medien-Zahlungssystem auch außerhalb des Ursprungsmarktes Slowakei funktioniert. Diese Bestätigung sei ihm sehr wichtig gewesen, kommentiert der Piano Media-CEO.



Die wirtschaftliche Dimension des genannten Umsatzes relativiert er anhand von Vergleichen zwischen Slowenien, einem weitaus kleinere Markt, und der Slowakei. Bella: "Wir lukrieren in Slowenien einen 37 Prozent höheren Pro-Kopf-Umsatz als in der Slowakei. Die grösste, slowenische Medien-Website generiert im Monat im Schnitt etwa 300.000 tägliche Nutzer. Ihr stehen in der Slowakei eine Größenordnung von 1,6 Millionen Tagesnutzer gegenüber.



Bella: "Slowenische Medienbetreiber erwirtschaften über das Piano Media-System im Schnitt mehr als 1.500 Euro pro 100.000 Nutzer während diese Vergleichsgrösse in der Slowakei jenseits der 1.100 Euro liegt." Im ersten Betriebsmonat verdienten, wie er hinzufügt, slowenische Verleger mit dem Abo-System "mehr als 3.000 Euro pro 100.000 Nutzer".

Zusatz-Umsatz für Medien-Entwicklung

Neun slowenische Medien-Unternehmen entschieden sich zur Einführung der Piano Media-Zahlungslösung. Mit dessen Einführung Anfang Februar "verschwanden" nur eine geringe Menge der Medien-Inhalte hinter der Paywall, skizziert der Piano Media-CEO, die wiederum einen ersehnten Zusatz-Umsatz einbrachte.



Die Voraussetzungen in Slowenien, erklärt Bella, war andere als in der Slowakei. Die Medienlandschaft dieses Marktes ist stärker fragmentiert, lokaler und kleinteiliger. Daraus resultierte wiederum höhere Skepsis und innere Ablehnung gegenüber dem Piano Media-System.



Bella ist sich sicher, dass mit den Ergebnissen des ersten Paywall-Betriebsmonates die früheren Zweifel ausgeräumt werden konnten. Seiner Ansicht nach, sehen slowenische Medienunternehmer das Zahlungssystem als langfristige Lösung, die akzeptiert wurde nachdem Piano Media im Februar nachweisen konnte, dass das System einen konstanten Erlösstrom gemeinsam mit Abonnentenwachstum und keinen Nutzungsrückgängen generiert.



Er nennt noch eine Zahl: bis zur tatsächlichen Paid-Content-Einführung in Slowenien registrierten sich rund 25.000 Nutzer im Voraus für die Abonnements.



Aus den slowenischen Medien und Verlagen, die das Zahlungssystem nutzen, kommt wiederum das Feedback, dass die damit erwirtschafteten Umsätze in die Nachbesserung der Angebote, die über Piano Media gemacht werden, in das Qualitätsniveau, des dafür notwendigen Journalismus und in die Entwicklung zeitgemässerer Online-Services und Websites investiert werden sollen.



atmedia.at