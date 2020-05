Piano Media-Payment-System geht in Polen in Betrieb

Mit diesen Abonnements erhalten deren Bezieher vollen Zugang zu den Online-Portalen der Tageszeitungen Gazeta Wyborcza und Super-Express, des Polish National Radio, der polnischen Edition des US-Business-Magazin Forbes sowie zu 20 regionalen Zeitungen des Marktes.



Tomás Bella, CEO von Piano Media, berichtet klarerweise von einer vielversprechenden Registrierungsphase und einem "überraschendem Anmeldungsverlauf". Die teilnehmenden Medien begannen in der siebenwöchigen Vorbereitung der Payment-System-Einführung die künftig zu bezahlenden Inhalte sukzessive wegzuschalten, mit Piano Media-Icons auszustatten und erklärten ihren Nutzern parallel dazu welche Inhalte künftig nicht mehr kostenfrei zu nutzen sein werden. "Diese Strategie wirkte sich auf die Vorregistrierungen für Abobnnements aus und stimulierte die Nachfrage danach", resümiert Bella die Effekte der Online-Payment-Einführungsstrategie in dieser ersten Phase.



Der Erfolgsnachweis im polnischen Markt wird voraussichtlich der Durchbruch für Piano Media und dessen System sein. Bella und sein Team stehen mittlerweile in Verhandlungen mit Verlegern und Medie-Unternehmen in elf europäischen Märkten. In einem Markt ist Piano Media längst über die Verhandlungsphase hinaus und wird sein System bis Jahresende 2012 noch einführen.



